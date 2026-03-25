По «Властелину колец» снимут новый фильм

Новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер анонсировали съемки нового фильма по мотивам книг Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, картина станет новой частью всемирно известной серии и будет называться «Властелин Колец: Тень Прошлого» («The Lord of the Rings: Shadow of the Past»). Действие в фильме будет разворачиваться спустя 14 лет после ухода Фродо.

«Сэм, Мерри и Пиппин решили вспомнить первые шаги своего приключения. Тем временем дочь Сэма, Эланор, раскрыла давно скрытую тайну и наполнилась решимости узнать, почему Война Кольца была почти проиграна еще до ее начала», — говорится в материале.

Стивен Кольбер станет одним из сценаристов новой картины. Фильм будет основан на шести главах первой книги трилогии «Братство кольца», которые не были экранизированы Джексоном в основной серии фильмов.

Отмечается, что «Властелин колец: Тень прошлого» выйдет на экраны после спин-оффа «Властелин колец: Охота на Голлума» («Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»), премьера которого запланирована на 17 декабря 2027 года.

19 марта американский актер Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо Бэггинса в серии фильмов «Властелин колец», признался, что никогда не читал легших в основу франшизы книг.

По словам Вуда, он приступил к чтению этих всемирно известных книг Джона Р.Р. Толкина только недавно. Прочитать их впервые актера побудил выход нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума».

