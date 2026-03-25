В Москве почти на треть снизилось количество преступлений

Генерал МВД Баранов: в Москве за 10 лет число преступлений сократилось на 31%
В Москве за последние 10 лет число ежегодно регистрируемых преступлений сократилось на 31%. Об этом рассказал начальник столичного главка МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в ходе выступления в Мосгордуме, передает «Лента.ру».

По информации Баранова, в отчетный период в столице количество убийств уменьшилось на 55%, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизились на 56%. Грабежи сократились на 89%, разбои — на 84%, а квартирные кражи — на 95%.

Отмечается также, что в 2025 году общее количество зарегистрированных преступлений в Москве снизилось на 8%. Полицейские изъяли 167 единиц оружия и свыше 27 тысяч боеприпасов, перекрыли четыре канала поставки огнестрельного оружия в город, а также ликвидировали 23 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

До этого стало известно, что российские подростки стали в два раза чаще совершать преступления в интернете. Как рассказала глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, в прошлом году таких преступлений было совершено более восьми тысяч.

Ранее Путин обнародовал статистику по арестам в России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!