Пожар произошел в отеле рядом с Елисейским дворцом

Parisien: в парижском отеле рядом с Елисейским дворцом произошел пожар

Пожар разгорелся в отеле «Бристоль» в Париже, который расположен недалеко от резиденции президента Французской республики. В результате ЧП эвакуированы 400 человек, сообщает газета Le Parisien.

«В среду в полдень в отеле Бристоль, расположенном в 8-м округе Парижа, в непосредственной близости от Елисейского дворца, вспыхнул пожар… Огонь, по всей видимости, возник на кухне отеля», — говорится в сообщении.

Агентство Франс Пресс заявило со ссылкой на пожарную службу Парижа, что на месте работают около 100 спасателей, которые борются с сильным возгоранием. По данным пожарных, в результате ЧП пострадали три человека, которые получили незначительные ранения. Префектура полиции Парижа рекомендовала местным жителям воздержаться от посещения района для того, чтобы не мешать работе правоохранителей и экстренных служб.

