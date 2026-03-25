Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что расширение связей Лондона и Киева грозит дестабилизацией Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Украина и Великобритания расширяют сотрудничество в области безопасности и обороны, а также в сфере наращивания обороноспособности против современного вооружения и содействия глобальной стабильности на базе совместных разработок.

«В ответ на так называемую всестороннюю военную поддержку, Киев, как это ни парадоксально, обязуется предоставить встречную помощь в случае нападения на Туманный Альбион. Это не просто театр абсурда, а запределье», — отметила Захарова.

Она напомнила, что британские власти обещали выделить £500 млн на создание передового центра в области искусственного интеллекта в составе министерства обороны Украины.

Таким образом Великобритания следует своей стратегии по дестабилизации европейского континента в целом, добавила Захарова.

Накануне военный эксперт Иван Коновалов заявил, что Россия ведет счет военным преступлениям Киева, соучастниками которых являются представители британских спецслужб. Лондону придется за это ответить либо дипломатическим, либо военно-политическим путем.

По словам Коновалова, в любом случае Британии придется понести ответственность за свою политику в контексте украинского конфликта.

Ранее Россия обвинила Великобританию в участии и поддержке удара ракетами Storm Shadow по Брянску.