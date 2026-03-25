В России могут вернуть запрет на экспорт бензина

Российские власти обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

До 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

25 марта вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго заявил, что правительство России должно в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС. По его словам, российский кабмин должен обеспечить стабильность на внутреннем топливном рынке на фоне мирового энергетического кризиса. Он также уточнил, что на российском топливном рынке действует рыночное ценообразование.

25 марта агентство Bloomberg писало, что американский штат Калифорния может столкнуться с энергетическим кризисом из-за войны США и Израиля против Ирана.

Также накануне стало известно, что Вьетнам столкнулся с нехваткой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также в Бангладеш наблюдается дефицит топлива на автозаправках.

