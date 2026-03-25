Сборная России может сыграть с африканской страной в 2026 году

Федерация футбола Камеруна рассматривает сборную России в качестве возможного соперника по товарищескому матчу в 2026 году. Об этом сообщает Sport24.

Потенциальная игра России и Камеруна может пройти в июне или осенью. При этом в Камеруне рассматривают также товарищеские матчи с европейскими сборными и командами из Африки.

В октябре 2023 года сборная России одержала победу над Камеруном со счетом 1:0. Тогда единственный гол в матче забил нападающий Федор Чалов.

В ближайшем матче сборная России сыграет с Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с командой Мали. С 2022 года.

Россия отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские встречи. Россияне пропустят чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.



Ранее комментатор Константин Генич раскритиковал состав сборной России на мартовские матчи.