В Тверской области мужчина поджег дом с людьми внутри и погубил целую семью

Под Тверью мужчина сжег семью из-за ревности к жене и неприязни к падчерице

В Вышнем Волочке мужчина сжег свою семью, запертую в одном доме, сообщает СУ СКР по Тверской области.

В конце декабря 2024 года в городе загорелся частный дом. Пожарные потушили огонь и обнаружили на пепелище тела троих жертв — пожилой пары и ребенка. Мать девочки была доставлена в больницу, но спасти ее не смогли.

Правоохранители выяснили, что причиной пожара был поджог, и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался 34‑летний ранее судимый муж потерпевшей. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии опьянения, перелез через забор к дому и поджег строение.

Он знал, что жилище оборудовано только одним входом, и в случае пожара люди, находящиеся внутри, не смогут вовремя выбраться, но все равно совершил поджог на почве ревности к своей супруге, а также неприязни к ее родителям и трехлетней приемной дочери.

По факту инцидента возбудили дело по п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, поджигателя отправили под суд.

