Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко выполнил просьбу Путина в ходе визита в Пхеньян

Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы во время визита в Пхеньян

Делегация Белоруссии в ходе визита в Пхеньян возложила букет цветов к монументу «Освобождение», выполнив просьбу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко.

По ее информации, вместе с главой Белоруссии монумент посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Президент Беларуси возложил венок к подножию монумента. <...> Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России — в знак благодарности за помощь в СВО», — сказано в сообщении.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению главы республики Ким Чен Ына. Лидеры двух стран ранее встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

17 марта Ким Чен Ын посетил строительство мемориального музея, посвященного операции по освобождению Курской области. В настоящее время выполнено 93% общего объема строительных работ по возведению Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Ким Чен Ын осмотрел стройку и ознакомился с ходом отделки и установки скульптурных и символических памятников.

Ранее в столице КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!