Лукашенко выполнил просьбу Путина в ходе визита в Пхеньян

Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы во время визита в Пхеньян

Делегация Белоруссии в ходе визита в Пхеньян возложила букет цветов к монументу «Освобождение», выполнив просьбу президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко.

По ее информации, вместе с главой Белоруссии монумент посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Президент Беларуси возложил венок к подножию монумента. <...> Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России — в знак благодарности за помощь в СВО», — сказано в сообщении.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению главы республики Ким Чен Ына. Лидеры двух стран ранее встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

17 марта Ким Чен Ын посетил строительство мемориального музея, посвященного операции по освобождению Курской области. В настоящее время выполнено 93% общего объема строительных работ по возведению Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Ким Чен Ын осмотрел стройку и ознакомился с ходом отделки и установки скульптурных и символических памятников.

Ранее в столице КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области.