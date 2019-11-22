Изменение сознания: зачем людям зрелого возраста учиться

— О реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста было объявлено только весной. Сколько в этом году подано заявок от соискателей и сколько людей пройдут курсы?

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— Несколько недель назад, когда проводился WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге, было подано 25-тысячное заявление от соискателей. Сказать, сколько людей окончат курсы, пока нельзя, все находится в процессе: не все, кто подал заявление, приступили к обучению, так как, например, не могут в то время, которое им предлагается. Кроме того, до конца года группы еще будут набираться. И те желающие, которые не попадут в программу в этом году, смогут пройти обучение уже в следующем.

— В каких регионах активнее всего люди подают заявления на участие в программе? С чем вы это связываете?

— У нас есть разная статистика. С одной стороны, есть статистика по количеству регистраций, в лидерах здесь Москва, Татарстан, Самарская область, Московская область, Кемеровская область, Красноярский край, Якутия, Краснодарский край. Лидерство Москвы объясняется просто: здесь высокая готовность колледжей обучать по стандартам WorldSkills, их много, высокая численность и плотность населения, хорошая транспортная доступность, люди активны в социальных сетях, соответственно, их информированность больше.

Поскольку регионы довольно разные, инфраструктура разная, то мы считаем и долю вступивших в программу от всех предпенсионеров в регионе. По этому показателю лидирует Якутия — они уже обучили 1,28% от всех граждан предпенсионного возраста в республике. А на втором месте — Мордовия.

Ворлдскиллс Россия

— Какие специальности пользуются особой популярностью, а какие редкие?

— Напомню, мы начинали со 116 компетенций, за эти месяцы приросли еще 11 компетенциями. И начинали с нескольких десятков колледжей, а уже в ноябре 2019 их было более 600. Мы движемся к тысяче колледжей-участников программы.

О редких компетенциях сложно говорить, потому что на данный момент есть 127 компетенций, и каких-то провальных, которые вообще не выбирают, нет. Смысл программы и в том, что Ворлдскиллс обучает только тем компетенциям, которые востребованы сегодня и будут востребованы завтра. Ворлдскиллс не обучает «умирающим» навыкам.

Если говорить о самых популярных, то в топе (их выбирают 7% заявителей) находятся компетенции в сфере информационных технологий, в топ-10 их три. И это нас очень радует, потому что когда мы начинали и формировали список компетенций, то был шквал критики: «Зачем людям в предпенсионном возрасте IT-компетенции? Их уже ничему не научить!». Но людей же никто не заставляет выбирать какую-то специальность, и сейчас мы видим, что потребность в этих компетенциях у них есть.

На втором месте в специальностях из топ-10 сфера услуг. Например, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В топ-10 входит и предпринимательство.

Интересно получилось и со строительными компетенциями, по поводу введения которых тоже был скепсис. Нам говорили: «Электромонтаж, сварка, строительные компетенции – слишком тяжело, пожилые не будут этому учиться». Но у нас, например, есть кейс, когда женщина-бухгалтер пошла на сварку, сдала экзамен. Конечно, это исключение, но могу сказать, что группы по сварке набираются очень успешно: как правило, идут люди, которые работают сварщиками и хотят овладеть современными технологиями, например, лазерной сваркой. Оказалось, что есть достаточно много вполне здоровых людей после 50 лет, которые могут класть плитку, камни, сваривать, делать электромонтаж и так далее. Их это не пугает. Кстати, электромонтаж входит в топ-10 популярных компетенций.

— Зачем людям старшего возраста новые навыки?

— Мы видим три мотивации. Первая – повышение квалификации. Это люди, которые остаются на своем рабочем месте, собираются продолжать работать там и в оставшееся время до пенсии и, скорее всего, после наступления пенсионного возраста, но хотят повысить квалификацию. Они понимают, что давно не учились, не хватает компетенций, технологии в их профессиях изменились. Например, педагоги выбирают веб-дизайн или графический дизайн, элементарно для того чтобы готовить методические и визуальные материалы в новом формате. Полагаю, IT-компетенции поэтому и так востребованы, что они вписываются в большинство профессий.

Вторая группа – это люди, которые хотят получить новые компетенции, выйти на пенсию и начать свое дело или пойти работать по новой профессии в наем.

Третья, немногочисленная группа – это люди, которые не собираются работать по этой компетенции, но она им всегда очень нравилась: у кого-то детская мечта, кто-то собирается реализовывать эти навыки в домашнем хозяйстве и так далее. Например, среди популярных компетенций – образовательные услуги. На дошкольное воспитание идут 6% заявителей, это второе место. Это означает, что в том числе бабушки – настоящие или будущие — получают профессию, как домашнюю. Хотя есть и другие случаи, когда, например, воспитатели детских садов получают дополнительное образование у нас для того, чтобы потом открыть частный детский сад. Такая заявительница, директор детского сада, например, была в Татарстане.

— Какие есть еще кейсы с интересными мотивациями?

Недавно был случай: женщина выбрала тяжелую строительную профессию. Оказалось, что ее семья регулярно занимается ремонтом дома, ей это всегда было интересно, она всегда хотела научиться и теперь будет знать, как контролировать строителей.

— Не жалко, что люди учатся просто так?

— Нисколько. К слову, таких людей все-таки немного. Но тут очень важен другой результат. На небольшой группе мы измеряли уровень тревожности заявителей – до прихода в программу и после окончания обучения. И мы увидели, что он существенно снижается.

У людей, которые только приходят на курсы, есть волнение по поводу того, что они не смогут учиться, не смогут сдать демонстрационный экзамен. На них давит общественное мнение. Что тут скрывать, и нам говорили: «Вы зря тратите деньги, люди зрелого возраста не могут учиться, у них нет здоровья». Кроме того, эти люди давно не учились, потому что у нас пока не распространено непрерывное образование. 40-45 лет – последняя зона обучения. Да и на большом числе предприятий нет систем непрерывного обучения.

Но когда наши студенты сдают демонстрационный экзамен, действительно получают новые навыки, они вдруг ощущают как много они могут. Они вливаются в группу уверенного в своих силах трудоспособного населения: люди получают чувство уверенности в самих себе, в том, что они способны на многое, что им необязательно уходить на пенсию.

У нас есть и истории, когда людей, например, повышали после участия в программе. Например, одного соискателя собирались отправить на пенсию, но он весной окончил курс по поварскому делу, и его оставили на работе. Были случаи и с повышением в должности после переподготовки.

Так что мы движемся к изменению массового сознания, за год проделали, я считаю, огромную работу. Хотя по моему ощущению, надо еще года два, чтобы он произошел полностью.

— То есть в программе нет KPI по трудоустройству?

— Нет. И надо отметить, что к нам практически не приходят безработные – для этой категории можно пройти традиционные курсы подготовки и через региональные центры занятости населения.

— Вы упомянули расширение списка компетенций и участвующих в программе колледжей. Какие это специальности?

— Компетенции вводятся по требованию. Например, колледжи видят спрос на какую-то специальность или работодатели просят ввести компетенцию по своему профилю. Поэтому мы понимаем, что список будет дальше расширяться, но тут нет никаких стратегических планов.

Наша задача: сделать специальную программу по стандартам WorldSkills и запустить ту компетенцию, которая нужна не нам для отчетности, а людям для профессионального долголетия. Например, в последнее время есть запрос на дистанционное обучение, такого в программе еще нет, так как WorldSkills предполагает выработку практических навыков. Но у нас есть несколько пилотов по получению IT-компетенций дистанционно. Будем анализировать отзывы студентов, колледжей, работодателей, смотреть, как люди сдают экзамен, а потом двигаться или не двигаться в этом направлении дальше.

— Насколько работодатели активны в целевом направлении сотрудников на повышение квалификации?

— Давайте будем честными – их немного. Есть ряд компаний, которые реализуют эти программы, у них есть партнерские отношения с Ворлдскиллс Россия. Например, это компании в сфере энергетики: там требуется опыт, традиционно много возрастных сотрудников, их берегут, как зеницу ока!

Возможно, работодатели – это ресурс наполнения программы со следующего года. Но нужно сказать, что сейчас программа успешна за счет инициативы самих людей или региональных властей, которые ее поддерживают.

— Какого эффекта вы ожидаете от расширения рамок программы на всех людей от 50 лет?

— Если перед стартом был определенный скепсис относительно программы, то уже начиная с сентября в социальных сетях стали появляться комментарии: «Почему вы нас ограничиваете? Вот, например, я пенсионер и работаю, почему же мне нельзя поучиться?» Или, например: «А мне еще до предпенсионного возраста далеко, но я бы тоже хотел повысить квалификацию».

Собственно, образовались две группы желающих: люди за 50 и люди пенсионного возраста, которые продолжают трудиться. Поэтому решение о расширении возрастных рамок для заявителей, безусловно, позитивно.

— По итогам этих нескольких месяцев работы какие направления для модернизации работы вы наметили?

— Саму программу корректировать не нужно, возможно, следует лучше отлаживать «внутреннюю начинку»: подготовку экспертов, систему информирования, работу сайта, обратную связь с заявителями, работодателями и регионами. Нужно отметить, что это ведь не какая-то централизованная организация с филиалами – у Ворлдскиллс нет подчиненных. Программа очень локализованная, потому что у всех разные потребности, они зависят от региона, даже отдельного поселка, работодателей, инфраструктуры и так далее.

Мы можем что-то рекомендовать колледжам. Например, у нас уже есть истории, когда роль коммуникационных центров на себя берут колледжи. Хочется эту модель транслировать на другие образовательные учреждения, но заставить поголовно все колледжи взять на себя коммуникационные функции мы не можем. Наша задача – показать лучший опыт.