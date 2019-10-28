$3 млрд на кону: Россия и Украина обсудили транзит

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Главным вопросом в повестке стала судьба договора о транзите российского газа через Украину. Текущее соглашение истекает в конце нынешнего года.

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Перед началом консультаций в Бельгии вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел отдельные встречи с российской и украинской делегациями, которые возглавляли министры энергетики двух стран Александр Новак и Алексей Оржель.

В переговорах также участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев. Перед началом консультаций Новак в разговоре с журналистами признался, что Москва ожидает прогресса в понимании будущего транзита и поставок газа на Украину, передает РИА «Новости».

«Сегодня произошла очередная сверка часов по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на прошлых консультациях. Мы посмотрели, как реализуется имплементация европейского законодательства в украинское законодательство. То есть так называемая дорожная карта», — сказал Новак по итогам переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос украинского транзита.

Эксперты отмечают, что собственно формат переговоров в Брюсселе – консультации – наводит на мысль об отсутствии надежды на достижение конкретных результатов. Предыдущая встреча с обсуждением газовых проблем состоялась 19 сентября, длилась всего 40 минут и не увенчалась успехом. Нынешняя прошла успешнее, по крайней мере, по времени — 80 минут.

Вариантов решения проблемы три. Продлить действующий транзитный контракт на примерно тех же условиях. Заключить новый контракт на новых условиях.

Есть и еще один — не заключать никакого контракта, но организовать возможность прямых поставок российского газа европотребителям.

Выбор из этих трех вариантов отягощен тем, что Еврокомиссия требует от энергетических и нефтегазовых компаний Украины провести так называемый «анбандлинг» (от англ. unbundling — разделение, разгруппирование): поставщики энергоресурсов должны будут до конца этого года разделиться, как минимум, на две компании, отделив добычу и хранение от транспортировки газа.

Тремя днями ранее заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что «Газпром» не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств, передает НСН.

Он пояснил, что при составлении ежегодного прогноза транзита газа учитываются несколько условий, в число которых входят контрактные обязательства «Газпрома», объем газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.

Исходя из этого, российская компания будет вынуждена прокачать через Украину минимум 50 млрд кубометров. При этом он признал возможность временного прекращения транзита. По словам топ-менеджера, в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» к этому готовятся.

Напомним, действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом истекает к Новому году — 31 декабря 2019 года. Однако условия продолжения транзита пока не согласованы. Путин пару недель назад заявил, что новый газовый контракт с Украиной может быть подписан, если Киев перейдет к европейскому праву.

«Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства», — сказал российский лидер.

Это будет в том случае, если Украина успеет до конца года «имплементировать европейское законодательство», добавил президент России.

В начале сентября нынешнего года Миллер на встрече с Путиным назвал главный вопрос поставок газа на Украину — прямой контракт.

Топ-менеджер добавил, что в случае заключения прямого договора цены на поставку газа могут быть на четверть ниже действующих для конечного украинского потребителя. Однако этот вопрос страны должны решать на переговорах, подчеркнул он.

Если транзита не будет, газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.

Ранее топ-менеджеры «Нафтогаза» заявляли, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны ЕC газа через территорию Украины обойдется Киеву в $3 млрд ежегодно.