«Не остановить»: в ФРГ вступились за «Северный поток — 2»

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе своего визита в Ригу в пятницу, 11 октября, предприняла попытку развеять опасения Прибалтики по поводу нового экспортного газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу через Балтийском море.

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На встрече со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом она заверила, что правительство Германии делает все возможное, чтобы вести переговоры с Россией по поводу завершения строительства газопровода с учетом интересов государств Восточной Европы, передает издание Handelsblatt.

«Nord Stream 2 — сложный проект, и я об этом очень хорошо знаю. Это важный проект для энергетического баланса и обеспечения поставок энергоносителей в Германию. Было бы нечестно сейчас пытаться создать иллюзию, что «Северный поток — 2» все еще можно остановить, принимая во внимание все подписанные контракты», — сказала немецкий министр.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснил, что такое заявление Берлина отражает реальность и поддерживается Москвой, передает RT.

«Германия с самого начала заявляла, что для нее проект «Северный поток — 2» важен, и никогда не меняла свою позицию по этому поводу. Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Россия имеет обширную историю поставок газа в Германию еще со времен СССР, и сбоев никогда не было», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Он также отметил, что США необходимо понять, что европейские государства независимы, поэтому «требовать от них работать себе в ущерб аполитично», передает ФАН.

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.

Чуть ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Дания, скорее всего, даст разрешение на прокладку СП-2 в своих водах.

«По той информации, которая есть у нас сейчас, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в ее исключительной экономической зоне», — отметил глава ведомства.

По словам министра, сроки рассмотрения заявки, связанной с маршрутом через исключительную экономическую зону королевства, уже прошли. Причин для отказа в заявке нет, есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться», отметил Новак.

При этом министр подчеркнул, что в случае невыдачи Данией разрешения сроки завершения строительства газопровода сдвинутся на несколько месяцев.

«Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с работающим «Северным потоком». Длина газопровода — более 1,2 тыс. км. Cтоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Маршрут российского газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В прошлом месяце в Совете федерации России раскритиковали совместное заявление президентов Польши и Соединенных Штатов, касающееся строительства СП-2. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни Польша, ни США не могут воспрепятствовать реализации проекта, но будут пытаться притормозить строительство. Но вряд ли Западная Европа с этим не смирится», — заявил сенатор.

Он добавил, что в российском газе сильно заинтересована Германия. А Польшу сенатор назвал марионеткой США, повторяющей слова «старшего брата», передает НСН.

Президенты США Дональд Трамп и Польши Анджей Дуда сошлись во мнении, что строительство СП-2 необходимо остановить. Этот проект подрывает безопасность Европы, считают президенты.

Трамп и ранее не раз критиковал планы России и Германии по строительству СП-2.

«Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод», — говорил глава Белого дома в июне.