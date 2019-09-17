Только добровольно: россиян научат копить на пенсию по-новому

Через пару лет Минфин рассчитывает перейти на новую систему добровольных пенсионных накоплений. Подобные сроки ведомство изложило в уведомлении о разработке новой пенсионной системы, которое разместило на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

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Так, с января 2021 года предполагается переход на систему, в которой сами граждане добровольно отчисляют взносы на будущую пенсию. Минфин для этого готовит соответствующие поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Уведомление о внесении поправок появилось 17 сентября на портале правовой информации. Однако суть поправок и текст законопроекта — там не раскрыты.

Обсуждение этой идеи продлится с 17 до 30 сентября. Минфин ранее направил законопроект в Минтруд.

ˆˆˆДобровольное подключениеˆˆˆ

Новая система получила название «гарантированного пенсионного продукта», который в сентябре анонсировал Минфин. По идее это должно стать реформой существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает, что долгосрочные пенсионные накопления граждан со стороны государства сохраняются.

Кроме того, регистрация накопительных счетов россиян будет осуществляться центральным администратором. Предполагаются также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также к новой системе можно будет подключить накопления в системе обязательного пенсионного страхования.

Поясняя суть новой системы, в ведомстве указали на то, что в настоящее время уровень участия россиян в формировании пенсионных доходов низкий. Добровольное участие граждан в формировании своих пенсий, по предположению авторов идеи, создаст дополнительные источники финансирования пенсионного дохода.

Между тем сам проект «гарантированного пенсионного продукта» был разработан министерством вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Замысел ИПК состоял в том, что взносы вместо работодателя на накопительную пенсию осуществляет сотрудник. Предполагалось, что

отчисления будут составлять 6% от зарплаты. Работник мог изменить процент отчислений.

Предполагалось, что подключение к системе будет автоматическим, но после можно было выйти и отказаться. Система ИПК должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии. Кстати, президент России Владимир Путин ранее продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года.

Концепция ИПК разрабатывалась в течение нескольких лет с 2016 года. Летом прошлого года Минфин опубликовал анонс перехода на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Тогда срок вступления был запланирован на январь 2020 года.

Однако идея не проходила этап публичных обсуждений и от нее отказались из-за внутренних разногласий. По сути, как пояснил ранее глава Минфина Антон Силуанов, новая система — это тот же самый закон, какой был по ИПК, но предполагающий исключительно добровольное участие.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — говорили тогда в Минфине.

ˆˆˆОтзыв на «пенсионный продукт»ˆˆˆ

Гарантированный пенсионный продукт от Минфина поддержали в Центральном банке России.

«Это система гарантированная, добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, будут учтены. Поэтому мы полностью поддерживаем этот подход», — сказала 13 сентября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Идею гарантированного пенсионного продукта одобрили и в Минэкономразвития.

Как заявил Максим Орешкин на полях Московского финансового форума на прошлой неделе, это «абсолютно правильный шаг».

Концепцию Минфина одобрили и в Пенсионном фонде России, куда законопроект еще не поступал.

«Плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями», — сказал глава ПФР Антон Дроздов (цитата по «РИА Новости»).

По словам Дроздова, новая система позволит повысить «пенсионные права людей».