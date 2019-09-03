Разрушительный ураган: во сколько «Дориан» обойдется Америке

Предполагаемый ущерб от урагана «Дорина» может составить от $25 до $40 млрд. Такие оценки привели специалисты из аналитического агентства UBS Group. Более точный прогноз по понесенным издержкам сотрудники агентства сделать пока не могут, поскольку, неизвестно, затронет ли стихия побережье Флориды.

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По словам аналитиков UBS Group, на территории штата находятся стратегически важные объекты, потерю которых «сложно оценить с финансовой точки зрения». Речь идет о космических космодромах, а также пусковых площадках NASA и ВВС.

Кроме того, на побережье Флориды расположены площадки SpaceX. Если ураган затронет и эти постройки, то ущерб может не ограничиться лишь $40 млрд.

При таком раскладе «Дориан» рискует стать самым дорогостоящим стихийным бедствием с 2017 года, когда в регионе бушевал ураган «Мария». Тогда торнадо пятой категории обрушился на Пуэрто-Рико. Ураган принес на остров сильные ветра мощностью до 280 км/ч и проливные дожди, которые спровоцировали масштабное наводнение. От стихии пострадали около трех тысяч человек, 64 погибли, говорил губернатор Пуэрто-Рико (неинкорпорированная организованная территория США) Рикардо Росселло.

Администрация Трампа подсчитала, что ураган обошелся стране в $91,6 млрд.

Tropical-storm-force winds are mostly likely to start in Georgia early on Wednesday, in South Carolina late Wednesday, and in North Carolina early Thursday. Follow the latest #Dorian forecast at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/WjJzaNFncj — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 2 сентября 2019 г.

Впрочем, стихия может нанести и больший ущерб, не исключают опрошенные «Газетой.Ru» зарубежные экономисты.

По прогнозам старшего научного сотрудника Института Людвига фон Мизеса Марка Торнтона, «Дориан» затронул часть отелей и гостиниц на «туристической Мекке США» — Багамах. Некоторые участки гряды островов в буквальном смысле придется строить заново.

«Если говорить о полном восстановлении всех затопленных участках и принимать во внимание, что ураган может затронуть космические объекты во Флориде, то ущерб от стихии может на 10-15% превысить издержки от предыдущего урагана «Мария», — отмечает эксперт.

Текущие нестабильные погодные условия уже вынудили перейти к решительным мерам.

Так, президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны, чтобы проконтролировать работу государственных служб во время урагана.

Кроме того, некоторые частные энергетические компании заявили, что готовы принять участие в разборе завалов. В добровольцы уже записались 16 тыс. человек.

Крушение тропического рая

Пик урагана «Дориан» пришелся на воскресенье, 1 сентября, и затронул Багамские острова. Скорость ветра в регионе составляла почти 300 км/ч, что буквально разрушило большинство улиц и начисто снесло крыши домов местных жителей.

Ураган не стих и на следующий день, когда «Дориан» захватил острова Большой Багама и Абако. Власти местного муниципалитета пытались минимизировать потери, принудительно закрыв свыше 400 отелей и ряд других развлекательных площадок. Но меры не особо помогли спасти ситуацию – стихия разрушила не менее 13 тыс. домов, свидетельствует последняя статистика от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Также «Дориан» добрался до Международного аэропорта в городе Фрипорт, на севере Багам. Вода затопила взлетную полосу и часть отсеков воздушной гавани.

Кроме того, на островах наблюдается острая нехватка продуктов питания и предметов первой необходимости, добавляют в федерации. За пару часов до наступления урагана местные жители опустошили полки супермаркетов и выкупили почти все топливо на заправках. При этом иностранные туристы, которых на острове объективно больше, чем местного населения, оказались в более сложном положении, обращает внимание Марк Торнтон.

«Багамы были популярным местом для отдыха у американцев, которых насчитывается больше 80% от всего турпотока на острова. Также необходимо учитывать, что острова живут только за счет иностранцев — на долю туризма приходится до 65-70% ВВП в год»,

— указывает аналитик.

В результате урагана часть гостиниц и ресторанов, особенно в прибрежной зоне, нужно реставрировать или перестраивать, что займет время и потребует внушительных средств.

«По самым грубым подсчетам потребуется около 10 -15 млрд, что для бюджета Багам очень серьезная сумма», — указывает Торнтон.

Примечательно, что самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США пока остается ураган «Катрина», обрушившийся на страну в 2005-м. Тогда жертвой стихии стал целый город Новый Орлеан. Причиненный ущерб власти оценивали в $108 млрд долларов.

Нынешний «Дориан» вряд ли побьет рекорд «Катрины», считают зарубежные аналитики.

По мнению заведующего кафедры мировой экономики Чикагского университета Гарольда Поллака, ураган практически остановился на Багамах, поэтому говорить о масштабных потерях не приходится. «Думаю, что ущерб от «Дориана» даже не побьет издержки от урагана «Сэнди», который прокатился по США в 2012 году. Скорее всего, итоговый показатель останется в диапазоне $30-35 млрд», — указывает эксперт.

Напомним, что ущерб от урагана «Сэнди», прошедшего по части побережья Нью-Джерси и Нью-Йорка в 2012 году, составил $65 млрд. Тогда стихия стерла с лица земли 650 тыс. домов, на несколько дней оставив 8,5 млн. американцев без электричества.

Впрочем, ущерб от «Дориана» может быть сопоставим и с ураганом второй категории «Айк», не исключают экономисты. В 2008 году стихийное бедствие накрыло побережья Техаса и Луизианы. Тогда стихия принесла убытков бюджету почти на $29,5 млрд. «Итоговая сумма зависит от того, утихнет ли ураган окончательно или получит вторую фазу развития. Именно поэтому предварительные экспертные оценки сейчас могут различаться фактические вдвое», — заключает Поллак.