«Хотели, как лучше»: денежная реформа — трагедия России. LIVE

26 лет назад в России провели денежную реформу, разрушив доверие к рублю

26 июля 1993 года Центробанк провел денежную реформу: из обращения убрали советские деньги с изображением «дедушки Ленина» и введены российские рубли. Во время этого валютного блицкрига сбережения россиян обесценились в четыре раза, доверие к «деревянному» было окончательно подорвано, а на просторах СНГ разрушилось единое рублевое пространство. «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», — развел руками тогдашний председатель совета министров Виктор Черномырдин. Как развивались события в то время, «Газета.Ru» рассказывает в исторической онлайн-трансляции.
Трансляция
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10:23

При этом в ходе проведения реформы, можно сказать, была перевернута последняя страница советской истории, выраженная в номинале. С изображением на купюрах «дедушки Ленина» и прочими советскими символами.

10:20

Вообще в качестве официальных целей реформы были объявлены борьба с инфляцией, изъятие из обращения находившихся в обороте бумажных денег советского образца и решение задачи по разделению денежных систем России и других стран СНГ, использовавших рубль в качестве платёжного средства во внутреннем денежном обороте.

10:10

Реформу продумал и провел Центробанк. Целью ее было вывести из обращения на территории России все советские банкноты образца 1961-1992 годов.

10:00

Это было 26 лет, в этот день, 26 июля 1993 года в России была проведена очередная денежная реформа. Об этих драматических событиях «Газета.Ru» напомнит в деталях и в режиме онлайн.