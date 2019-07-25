«Хотели, как лучше»: денежная реформа — трагедия России. LIVE

При этом в ходе проведения реформы, можно сказать, была перевернута последняя страница советской истории, выраженная в номинале. С изображением на купюрах «дедушки Ленина» и прочими советскими символами.
Вообще в качестве официальных целей реформы были объявлены борьба с инфляцией, изъятие из обращения находившихся в обороте бумажных денег советского образца и решение задачи по разделению денежных систем России и других стран СНГ, использовавших рубль в качестве платёжного средства во внутреннем денежном обороте.
Реформу продумал и провел Центробанк. Целью ее было вывести из обращения на территории России все советские банкноты образца 1961-1992 годов.
Это было 26 лет, в этот день, 26 июля 1993 года в России была проведена очередная денежная реформа. Об этих драматических событиях «Газета.Ru» напомнит в деталях и в режиме онлайн.