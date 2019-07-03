«Было бы что»: почему россияне не считают расходы

Каждый десятый россиянин не заботится об учете личных финансов и лишь четверть постоянно считают доходы-расходы. Таковы данные исследования платежной системы «Мир», обнародованные в среду, 3 июля.

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Еще 63% наших соотечественников признаются, что контролируют собственный бюджет с переменным успехом, но часто выходят за рамки.

По старинке пишут столбиком в тетрадке

В то же время владельцы банковских карт чаще контролируют свои финансы, чем те, кто предпочитают платить наличными, отмечаются в Национальной системе платежных карт.

«Доля россиян, не контролирующих свои траты, втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает «безнал» — 28% против 11%», — говорится в исследовании.

Держатели 2 или 3 карт еще аккуратнее контролируют свои расходы и не выходят за рамки обозначенного бюджета, по сравнению с теми, у кого одна карта или ни одной, заметили аналитики.

Из тех, кто так или иначе занимается финансовым планированием, почти половина (45%) делает это «по старинке», то есть, в тетрадке или блокноте.

На втором месте по популярности — мобильные приложения банков: ими пользуются 33% граждан, отслеживающих свои поступления и траты.

На третьем месте — интернет-банк (20%).

Специальными мобильными приложениями для учета пользуются всего 2% респондентов, отслеживающих движение собственных финансов.

Исследование по заказу Национальной системы платежных карт провела компания MARC. В опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет. Опрос проводился в мае этого года.

Лишние деньги все-таки имеются

В это же время еще в мае исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, сколько условно «свободных денег» имеется у россиян. Если верить этому опросу, лишние деньги у наших соотечественников имеются.

«По итогам мая в среднестатистических российских домохозяйствах оставалось порядка 28,7 тысячи рублей «свободных денег». За месяц рост объема свободных средств составил 4,7%», — говорится в опросе «Ромир», составленном с учетом данных Росстата.

Эти цифры базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Но у подавляющего большинства россиян нет не то чтобы лишних 30 тысяч рублей — им вообще не хватает до зарплаты или пенсии.

Порядка 19-20 млн человек из 147 млн и вовсе нищие, то есть их доход ниже прожиточного минимума.

И это, между прочим, официальная статистика, которая исходит из прожиточного минимума в 10,3 тысячи рублей. Эксперты считают, что нищих в России, как минимум в 3 раза больше. Росстат ориентируется на стоимость потребительской корзины, а ее наполнение жестко контролируется властями. Что именно должно входить в потребкорзину, самих граждан никто не спрашивает. Не удивительно, что Росстат рапортует о росте зарплат, а многие граждане тратят почти все деньги на еду, коммуналку и транспортные расходы.

Это совсем нехитрая бухгалтерия, не требующая банковских приложений и даже обыкновенного бумажного блокнота.

Исследование системы платежных карт обозначило проблему низкого уровня финансовой грамотности, отмечает Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований РАНХиГС. Это с одной стороны. А также данные показали итог пяти лет падения реальных доходов.

«Большая часть населения фактически выживают, в том числе используя банковский кредит, то есть, добывая деньги любой ценой, удерживая минимум уровня потребления. На что и указывают отчёты Росстата за 1 квартал 2019 года и отчёт ЦБ», — заключает Ведев.

«Если бы хотя бы все те, у кого есть кредиты и займы, считали свои доходы и расходы, то бесспорно у нас в стране ощутимо сократился бы уровень просрочки», — говорит президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев.

Для того, чтобы новации по улучшению финансовой стабильности граждан, проводимые государством и ЦБ, давали результат, сначала все-таки должны вырасти доходы россиян, добавляет главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров.

Было бы что считать, а калькулятор найдется

Если у россиян появится, что считать, они будут делать это, отмечают эксперты. Полковник Захарченко, фамилия которого уже стала нарицательной, когда раскладывал 9 млрд наличных по коробкам, наверняка, вел их учет. Или отставной генерал ФСБ, у которого нашли в огороде $5 млн в пяти контейнерах, брал в руки калькулятор. Потому что и полковнику и генералу было что считать.

Но это только кажется, что россияне не умеют или не желают планировать расходы, уверен Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. Большинство фактически знает, что и в каких количествах могут позволить себе, а что нет. А на недостающую сумму оформляют кредиты наличными или используют кредитные карты.

«Кредитка позволяет хотя бы в рамках льготного периода по сути «перезанимать» до зарплаты на 60 или на 90 дней вперёд. И вот с этими-то калькуляциями (чтоб не платить по кредиту проценты) большинство россиян давно и успешно освоились», — говорит Пушкарев.

Что касается более значительного горизонта планирования, то россияне предпочитают жить сегодняшним днем. В Европе менталитет потребителя совсем другой. «Там намного больше людей с невысокими доходами рассчитывают каждую мелочь, расписывают вперед, рассуждают о налоговых вычетах. В России же традиционно-исторически больше всегда расчет был где-то на «авось», «кривая вывезет» и «утро вечера мудренее»,

— говорит Пушкарев.

«В европейских странах самый высокий показатель приходится на электронные приложения, которые в конце месяца показывают статистику доходов и расходов, позволяя создать список потребностей на будущий месяц», — согласен Александров из «Универ Капитала».

По мнению Пушкарева, условно «богатые» потому и вышли на высокий уровень доходов, что привыкли чётче структурировать свою жизнь и личные финансы. «Хотя в отдельных случаях жизнь показывает, что и подход «авось» в карьере и в бизнесе неплохо срабатывает», — замечает Пушкарев.