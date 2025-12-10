На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензе выдворили иностранца, совершившего особо тяжкие преступления

Из РФ депортировали иностранца, осужденного в Пензе за тяжкие преступления
true
true
true
close
ГУ МВД России по Пензенской области

В Пензе выдворили иностранного гражданина, совершившего несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом в Telegram-канале сообщает сообщает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области .

Уточняется, что депортированный мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По информации полиции, он отбыл в Пензе восьмилетний срок лишения свободы за похищение человека, разбой, вымогательство и угон транспортного средства, после чего было принято решение о его выдворении из страны.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчину поместили в центр временного содержания, затем в сопровождении полицейских его отправили в в аэропорт. После пересечения государственной границы ему запретили въезд в Россию до 2030 года.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ в рамках операции «Нелегал-2025» депортировали из России свыше 19 тысяч иностранцев. Кроме того, силовики выявили более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства.

Ранее из РФ депортировали мигранта-педофила, задержанного в Рязанской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами