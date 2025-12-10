В Пензе выдворили иностранца, совершившего особо тяжкие преступления

В Пензе выдворили иностранного гражданина, совершившего несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом в Telegram-канале сообщает сообщает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области .

Уточняется, что депортированный мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По информации полиции, он отбыл в Пензе восьмилетний срок лишения свободы за похищение человека, разбой, вымогательство и угон транспортного средства, после чего было принято решение о его выдворении из страны.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчину поместили в центр временного содержания, затем в сопровождении полицейских его отправили в в аэропорт. После пересечения государственной границы ему запретили въезд в Россию до 2030 года.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ в рамках операции «Нелегал-2025» депортировали из России свыше 19 тысяч иностранцев. Кроме того, силовики выявили более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства.

Ранее из РФ депортировали мигранта-педофила, задержанного в Рязанской области.