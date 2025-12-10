Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Индонезии

У России и Индонезии серьезные планы развития двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Индонезии Прабово Субианто, передают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений. Путин также отметил, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова расширять взаимодействие с Индонезией в области подготовки военных специалистов. Он назвал надежными отношения двух стран в сфере военно-технического взаимодействия.

До этого сообщалось, в ходе встречи президенты РФ и Индонезии планируют обсудить вопросы развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Индонезии Субианто в столицу в декабре будет «сугубо рабочим, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина на этой неделе.