В Воронеже нашли маленькую девочку без взрослых

В Воронеже разыскивают родителей маленькой девочки, которую нашли одну на улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По данным канала, ребенка заметили на проспекте Патриотов: девочке, по оценкам очевидцев, около трех–четырех лет. Она была без взрослых и назвала разные варианты имени — Дилару, Диану или Динару.

Авторы канала отметили, что каждому, кто может знать семью девочки или видел ее раньше, просят связаться с волонтерами или полицией. Они подчеркнули, что время в таких случаях играет важную роль и важно помочь ребенку как можно быстрее вернуться домой.

До этого в Нижнем Новгороде завершились поиски детей, которые самовольно ушли из социально-реабилитационного центра. По данным Telegram-канала Ni Mash, шесть воспитанников (три девочки и три мальчика) в возрасте от восьми до 14 лет пропали накануне, около пяти часов вечера.

Отмечалось, что несовершеннолетние могли находиться в разных районах города, так как их ничто не связывало. При этом одна из беглянок уже пыталась сбежать из центра.

Ранее на Сахалине двое суток искали пропавшего мальчика, пока тот прятался дома.