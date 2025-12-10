На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже нашли маленькую девочку без взрослых

В Воронеже обнаружили четырехлетнюю девочку одну на улице
true
true
true
close
Воронежское отделение Национального центра помощи

В Воронеже разыскивают родителей маленькой девочки, которую нашли одну на улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По данным канала, ребенка заметили на проспекте Патриотов: девочке, по оценкам очевидцев, около трех–четырех лет. Она была без взрослых и назвала разные варианты имени — Дилару, Диану или Динару.

Авторы канала отметили, что каждому, кто может знать семью девочки или видел ее раньше, просят связаться с волонтерами или полицией. Они подчеркнули, что время в таких случаях играет важную роль и важно помочь ребенку как можно быстрее вернуться домой.

До этого в Нижнем Новгороде завершились поиски детей, которые самовольно ушли из социально-реабилитационного центра. По данным Telegram-канала Ni Mash, шесть воспитанников (три девочки и три мальчика) в возрасте от восьми до 14 лет пропали накануне, около пяти часов вечера.

Отмечалось, что несовершеннолетние могли находиться в разных районах города, так как их ничто не связывало. При этом одна из беглянок уже пыталась сбежать из центра.

Ранее на Сахалине двое суток искали пропавшего мальчика, пока тот прятался дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами