Путин посетит Туркмению для участия в форуме

Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин 11-12 декабря 2025 года посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», -= говорится в сообщении.

4-5 декабря Путин посещал в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.