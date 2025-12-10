Два российских лыжника получили от FIS нейтральные статусы

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой на получение права выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами и силовыми структурами России или Белоруссии, а также не выражать публичной поддержки СВО. Спортсменам, получившим статус, разрешено участвовать только в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом без государственной символики.

Ранее в FIS высказались о выдаче нейтрального статуса россиянам.