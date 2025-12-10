Арестович заявил, что Украина не согласится на план Трампа и проиграет

Арестович: Украина проиграет и ничто ее не спасет

Для Украины условия мирного плана президента США Дональда Трампа нереалистичны, однако Киев неспособен продолжать конфликт, он проиграет. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Никакой «мирный план» в подобных начертаниях выполнен не будет. Его условия нереалистичны. И все равно войну надо останавливать», — отметил он.

По словам Арестовича, система управления, существующая на Украине, неспособна справиться с продолжением вооруженного конфликта.

«При сохранении той системы, что существует сейчас, Украина проиграет и ничто ее не спасет», — подытожил он.

В начале декабря Арестович отмечал, что у Украины на переговорах с США стоит цель добиться личной безопасности для руководителей государства, а главное — для президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский выслушал доклады о переговорах делегаций Украины и США во Флориде.