Бывшего главу Днепропетровской администрации обвинили в хищении средств

НАБУ заподозрило экс-главу Днепропетровской администрации Резниченко в коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закончило расследование в отношении экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Его подозревают в хищении на ремонте дорог более 392 млн гривен в первый год войны», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что чиновник заключал договора с компанией о выполнении работ по завышенным ценам. Часть денег выводились на счета Резниченко.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход, которой на прошлой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взяточничестве, пришла на допрос в НАБУ.

Скороход было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций СНБО к конкурирующей компании. Сама депутат заявила, что дело против нее было сфабриковано с целью не дать ей отправиться в командировку в США.

Ранее на Украине заподозрили главу госфинмониторинга в краже 200 млн гривен.

