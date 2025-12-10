На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Масло по дереву самовоспламенилось и устроило пожар в российском загородном доме

Baza: в Калининграде масло по дереву самовоспламенилось и устроило пожар
Telegram-канал «Baza»

В Калининграде из-за самовоспламенения масла по дереву произошел пожар в загородном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел после того, как в доме с помощью масла по дереву покрасили комод. 33-летняя хозяйка дома после этого выкинула в полиэтиленовый пакет использованные куски хлопковой ткани, пропитанной маслом, и отнесла их ко входу.

Женщина ушла в другую комнату и заметила, что ей стало тяжело дышать. Она почуяла запах гари — пропитанные маслом тряпки самовоспламенились. В это время в доме также спали муж и маленький ребенок.

Возгорание потушили. Женщина еще раз изучила информацию на банке с маслом и увидела, что там мелким шрифтом указано предупреждение об опасности самовозгорания. Производитель рекомендовал заливать любой пропитанный маслом материал водой.

Ранее в Москве сгорела квартира из-за смартфона на подзарядке.

