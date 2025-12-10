На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

Диспетчер отказалась отправить скорую помощь к потерявшему сознание екатеринбуржцу
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Ural Mash»

Диспетчер скорой помощи из Екатеринбурга отказалась повторно отправлять бригаду к человеку без сознания из-за ошибки в адресе. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Ночью пьяные мужчины толкнули девушку возле бара на улице Малышева. За нее заступились студенты, одного из которых хулиганы в отместку придавили ногами, а другого ударили по уже сломанной руке.

У 26-летнего екатеринбуржца онемела правая сторона тела, и он стал терять сознание. Очевидцы дозвонились в службу скорой помощи лишь с 16 попытки, однако дали неверный адрес, который им назвали сотрудники бара.

Бригада приехала только через 40 минут и к другому дому, и когда девушка попыталась объяснить ситуацию диспетчеру, та отказалась передавать сообщение и пригрозила молодым людям полицией.

В итоге одного из потерпевших доставили в больницу с разрывом связок и растяжением руки, а его друг не стал дожидаться помощи и сам поехал в травмпункт.

По информации Ura.ru, в минздраве области уже начали служебную проверку по факту инцидента.

Ранее в ХМАО врачи несколько раз отказали пациенту в госпитализации и погубили его.

