Колумнист WP заявил, что Трамп может испортить заключение сделки по Украине

WP: Трамп может испортить заключение мира сильным давлением на Зеленского
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может испортить заключение сделки по Украине своим давлением на украинского президента Владимира Зеленского и союзников страны в Европе. Такое мнение высказал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Несмотря на жесткую переговорную тактику президента Трампа и его необъяснимую симпатию к России, мир, похоже, приближается, пишет Игнатиус.

«Трамп все еще может всё испортить, оказывая такое сильное давление на президента Владимира Зеленского и его европейских сторонников, что они решат продолжать борьбу, несмотря на ужасные последствия. Это было бы плохо для всех. Сейчас Трампу нужно успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование», — считает он.

По его мнению, сближение Трампа с Кремлем в Стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом на прошлой неделе, осложнило переговоры.

Игнатиус заявил, что американский президент хочет сохранять равноудаленность от демократической Европы и авторитарной России, «чтобы снизить риск конфликта между Россией и европейскими странами. Несмотря на эту шаткую основу, мирные усилия Трампа выглядят многообещающе, добавил он.

До этого Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп дал Зеленскому «считаные дни», чтобы тот дал ответ на предложенный мирный план.

Ранее Зеленский объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией.

