В Кузбассе многодетная мать избивала и выгоняла детей на улицу ночью

В Кузбассе осудили мать за истязание троих детей
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Кемеровской области получила три года колонии за издевательства над своими детьми, женщина избивал несовершеннолетних в течение пяти лет. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, многодетная мать с августа 2019 года по август 2024 года применяла физическое насилие в отношении своих детей. Мать злоупотребляла спиртным. Избивала и выгоняла несовершеннолетних из дома. Подростки были вынуждены ночевать в бане.

О произошедшем в семье стало известно после того как восьмилетняя дочь обвиняемой позвонила от соседей отцу. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Гурьевский городской суд признал женщину виновной по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Суд также взыскал с осужденной в пользу детей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Ленобласти отчим избивал детей жены.

