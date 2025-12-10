Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио судного дня», передала восьмое сообщение за 10 декабря - -«крясосыч». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 93330 ЗАВОТОСТ 7132 5283 КРЯСОСЫЧ 9422 3056», — прозвучало в эфире в 13:08 по мск.

До этого с 09:07 по мск радиостанция последовательно передавала слова — такие как «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

С помощью триангуляции радиолюбители выяснили, что до 2010 года станция могла располагаться в подмосковном поселке Поварово. Энтузиасты, побывавшие там, утверждают, что обнаружили заброшенную военную часть с бункером и журналом с записями о сообщениях станции. Эта информация никем официально не подтверждалась.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».