На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, что не учитывает ЕС, пытаясь затянуть конфликт на Украине

Политолог Мезюхо: ЕС напрасно надеется, что США поменяют политику по Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Европа до последнего будет пытаться затянуть конфликт на Украине, надеясь на то, что президент США Дональд Трамп откажется от собственной мирной инициативы и введет новые санкции против России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Правда, в этом смысле они (Европа. — Газета.Ru) не учитывают важный аспект. Все те санкции, которые почти что можно было ввести, Вашингтон уже ввел. Даже [экс-президент США] Джозеф Байден не вводил санкции в отношении российской нефти. А Дональд Трамп пошел на такой шаг. И что? Разве нашу нефть перестали покупать?», — задался вопросом эксперт.

Выстраиваются новые логистические цепочки, но фактически из мирового рынка российская нефть никуда не ушла и не уйдет, добавил он.

В конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа самоустранилась от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Глава ведомства отметил, что европейцы ничего не сделали, когда во время «евромайдана» оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения.

Ранее турецкий аналитик оценил влияние санкций на экономику ЕС и поддержку Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами