Европа до последнего будет пытаться затянуть конфликт на Украине, надеясь на то, что президент США Дональд Трамп откажется от собственной мирной инициативы и введет новые санкции против России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Правда, в этом смысле они (Европа. — Газета.Ru) не учитывают важный аспект. Все те санкции, которые почти что можно было ввести, Вашингтон уже ввел. Даже [экс-президент США] Джозеф Байден не вводил санкции в отношении российской нефти. А Дональд Трамп пошел на такой шаг. И что? Разве нашу нефть перестали покупать?», — задался вопросом эксперт.

Выстраиваются новые логистические цепочки, но фактически из мирового рынка российская нефть никуда не ушла и не уйдет, добавил он.

В конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа самоустранилась от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Глава ведомства отметил, что европейцы ничего не сделали, когда во время «евромайдана» оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения.

