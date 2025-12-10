Путин начал переговоры с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с главой Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

Как отмечает агентство, встреча проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. На ней присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

До этого сообщалось, что лидер Индонезии посетит Москву с рабочим визитом 10 декабря. В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе встречи президенты планируют обсудить вопросы развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Индонезии Субианто в столицу в декабре будет «сугубо рабочим, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина на этой неделе.