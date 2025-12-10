Лавров: годы сотрудничества с РФ не излечили Финляндию от животной русофобии

Элиты Финляндии проявляют «животную русофобию», излечиться от которой они не смогли даже после долгого сотрудничества и добрососедства с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии», — сказал глава МИД на правительственном часе в Совете Федерации.

Лавров напомнил, как в годы Великой Отечественной войны Финляндия сотрудничала с нацистами и участвовала в блокаде Ленинграда. По словам министра, это общеизвестный факт. Теперь, по словам Лаврова, финны массово поставляют оружие на Украину.

О том, что Финляндия в годы Второй мировой войны участвовала в боевых действиях против Советского Союза, в том числе выступая на стороне Третьего рейха, упоминала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Хельсинки несли ответственность за участие в блокаде Ленинграда, а также создание концлагерей на оккупированных советских территориях.

10 декабря Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Дипломат напомнила, как до советско-финской войны 1939–1940 годов Финляндия дважды нападала на СССР с целью отторгнуть приграничные российские земли, на которых жили финно-угорские народы.

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах финнов в 1944 году.