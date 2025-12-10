Мерц поддержал вступление Армении в Евросоюз

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал евроинтеграцию Армении во время встречи с премьером страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает Der Spiegel.

Во время визита Пашиняна в Берлин канцлер ФРГ заявил об «исторической возможности» для Армении приблизиться к Евросоюзу. По его словам, путь в Европу открыт, особенно после начала мирного процесса между Ереваном и Баку.

«Мы согласны, что сейчас для Армении и Азербайджана есть прекрасная возможность пойти по европейскому пути. Мы с большим вниманием следим за изменениями в регионе», – сказал Мерц.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе объявили о выделении Армении денег на противодействие России.