Россияне не пострадали в конфликте Таиланда и Камбоджи

Посольство: россияне не пострадали в конфликте Таиланда и Камбоджи
Prajoub Sukprom/Reuters

Россиян пока не оказалось среди пострадавших в конфликте Таиланда и Камбоджи. Об этом пишет RTVI со ссылкой на посольство России в Пномпене.

«До настоящего времени информация о пострадавших российских гражданах в посольство не поступала. Призываем соотечественников, находящихся в Камбодже, воздержаться от посещения районов страны, граничащих с Таиландом. В случае, если вы оказались в чрезвычайной ситуации или вам известно о фактах нахождения росграждан в зоне конфликта, следует обращаться в диппредставительство», — сообщили в российском посольстве.

Напомним, что пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 8 декабря 2025 года. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районе в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров отказался и решил проводить новые военные операции.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

