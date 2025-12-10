На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 самых ненадежных электрических кроссоверов

What Car перечислил 5 самых ненадежных электрических кроссоверов
Volkswagen AG

Автомобильный портал What Car перечислил самые ненадежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым ненадежным электрокаром на вторичном рынке стал Volkswagen ID 4. Опрос показал, что его надежность составляет всего 79,6%. На втором месте находится Nissan Ariya с показателем надежности 80,9%. Третье место занимает BMW iX, надежность которого оказалась на уровне 81% из 100 возможных.

Далее следуют MG ZS EV и Audi e-tron, у которых надежность оказалась на уровне 81,8% и 84,4% соответственно.

До этого What Car составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

Так, по данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска. Владельцы таких машин в год в среднем тратят £421 (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год составляет £218 (24,6 тыс. рублей).

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска. На ремонт автомобиля владельцы тратят обычно £100 (11,3 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей взлетели на 57% в России.

