Зачистка в действии: ЦБ лишил лицензии еще один банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тройка-Д банка, говорится в сообщении регулятора от 17 апреля. Кредитная организация на 1 апреля занимала 185-е место в банковской системе РФ по величине активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

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Также ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тройка-Д Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывают в Центробанке.

Кредитная организация не предоставляла вовремя достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов. С целью улучшить финансовые показатели и сокрыть реальное положения банк завышал стоимость имущества, говорится в сообщении.

«Банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», — отмечает ЦБ.

Кредитная организация нарушала вводившиеся надзорным органом ограничения на отдельные операции. В частности, регулятор в течение последнего года неоднократно применял к банку меры воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

К тому же в деятельности кредитной организации имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении. Банк России направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, пишет регулятор.

По оценке ЦБ, реальное финансовое положение банка создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Полномочия исполнительных органов Тройка-Д банка приостановлены. В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что страховые выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 29 апреля 2019.

Банки-агенты, в которых вкладчики смогу забрать депозиты, будут отобраны до 22 апреля.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов или вкладов — если сумма не превышает 1,4 млн рублей.

Столичный Тройка-Д Банк ранее входил в финансовую группу «Тройка Диалог». Банк занимался в основном кредитованием корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

Одновременно регулятор утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства нижегородского Вокбанка. Тройка-Д банк являлся санатором Вокбанка в рамках мер по предупреждению банкротства с участием АСВ. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства.

В течение 2018 года регулятор лишил лицензий 57 банков, что составило ровно 11% рынка по количеству организаций. ЦБ расчищает банковский сектор России на протяжении нескольких лет. За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. Согласно данным регулятора на 1 марта 2019 года, в России осталось 435 действующих кредитных организаций. В начале 2013 года количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.

За март лицензии лишились четыре кредитные организации: Жилстройбанк (аннулирована), Роскомснаббанк, РТС-Банк и Международный расчетный банк (отозваны). В апреле помимо Тройка-Д банка отозваны лицензии у банков «Аспект» и «Иваново».

Вместе с тем, в марте ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк. Им стал казанский «Банк 131», получивший базовую лицензию.

В январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что массовый отзыв лицензий у кредитных организаций закончится в 2020 году. Согласно оценке регулятора, многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции, например, по отмыванию средств, полученных незаконным путем.