Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет юниорского Евро в Тбилиси
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сборная России по фехтованию стала победителем медального зачета юниорского чемпионата Европы, который состоялся в Тбилиси.

Российские юниоры выиграли три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. На втором месте расположились итальянские спортсмены, на счету которых одно золото и три серебра. Тройку лучших замкнула Франция, у спортсменов которой в активе одно золото, одно серебро и три бронзы.

29 декабря 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) официально допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее российских юниоров в еще одном виде допустили с флагом и гимном.

 
