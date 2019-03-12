На зависть местным: россиянин стал самым богатым в Лондоне

Журнал Forbes на основе нового глобального рейтинга богатейших людей мира подсчитал, в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвал самых богатых жителей этих городов.

В Лондоне, занимающем пятое место среди городов мира по количеству горожан с миллиардным состоянием, богатейшим жителем впервые стал совладелец «Альфа-Групп» и крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман. Его состояние журналисты оценили в $15 млрд.

В 2017 году Фридман рассказывал в интервью Forbes, что является налоговым резидентом Великобритании и живет в Лондоне, хотя у него имеется и израильское гражданство. В британской столице он купил у бизнесмена из Кувейта исторический особняк Athlone House за 65 млн фунтов. Вместе с особняком Михаил Фридман купил еще и два гектара прилегающей территории. Сообщалось, что на реконструкцию семейной резиденции он намерен потратить еще 80 млн фунтов.

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Фридман признавался в интервью британским журналистам, что давно подыскивал дом для семьи, и остановил свой выбор на этом архитектурном творении середины XIX века, так как им с женой нравятся пейзажи Хэмпстеда, а их сын учится в лондонской школе. «Это просто старый дом. Там много таких. В этом доме одно время располагался госпиталь королевских воздушных сил, потом он сменил еще нескольких хозяев», — говорил он.

Сейчас Фридман и его партнеры заняты развитием инвестиционной компании LetterOne, основанной в 2013 году после продажи доли в нефтяной компании ТНК-ВР за $14 млрд. В частности, в 2017 году холдинг приобрел британскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett за $2,3 млрд. У сети, основанной в 1870 году, больше 1150 филиалов, из которых около 600 — в Великобритании.

В списке богатейших россиян по версии того же Forbes Фридман, однако, занимает только седьмое место.

Его опережают председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, а также президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

Всего же в британской столице живут 55 миллиардеров, чье совокупное богатство составляет $226 млрд. Интересно, что лишь 20 из этих богачей имеют гражданство Соединенного Королевства. Остальные 35 миллиардеров переехали в Лондон из 23 стран, в число которых входят Индия, Исландия и Россия. В число четырех миллиардеров-россиян, живущих в британской столице, также входит богатейшая женщина России Елена Батурина, чей муж Юрий Лужков был отправлен в отставку с поста мэра Москвы в 2010 году.

В течение нескольких последних лет список богатейших жителей Лондона возглавлял выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь местом постоянного проживания Блаватника Forbes называет Нью-Йорк.

Согласно оценкам Forbes, в пятерку городов с наибольшим количеством миллиардеров, помимо Лондона, вошли Нью-Йорк, Гонконг, Москва и Пекин.

В Нью-Йорке аналитики насчитали 84 богача — на одного меньше, чем в прошлом рейтинге. Вот уже пять лет подряд город, в котором расположены две крупнейшие фондовые биржи мира, занимает первую строчку рейтинга, после того как в 2015 году опередил Москву по количеству проживающих там миллиардеров. Самым состоятельным из них стал владелец информагентства и бывший мэр города Майкл Блумберг с $55,5 млрд. В тройку американских богачей также вошли гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон и основатель Highbridge Capital Management Генри Суиека.

В Гонконге сейчас живет 79 богачей с состоянием свыше $1 млрд – по сравнению с предыдущим рейтингом их стало на 2 человека больше. Самый богатый из них — председатель правления Cheung Kong Group Ли Кашин ($31,7 млрд).

В Москве, напротив, число миллиардеров сократилось на 6 человек – сейчас в российской столице живет 71 богач с совокупным состоянием в $336,5 млрд.

Богатейшим жителем Москвы, как и богатейшим россиянином в мире, стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($24 млрд). В Пекине, согласно последним подсчетом, живет 61 богач (на 3 меньше, чем в прошлом году) с совокупным состоянием в $193,3 млрд. Богатейшим жителем столицы Китая признан девелопер коммерческой недвижимости Ван Цзяньлинь ($22,6 млрд).

В рейтинг богатейших людей мира 2019 года по версии Forbes вошли 2153 человека. Как отмечает издание, 551 из них проживают лишь в 10 городах планеты, а их общее состояние оценивается в $2,3 трлн — выше этой суммы ВВП только семи стран в мире.