Итоги майского указа: Путин спросит с губернаторов. LIVE

В числе основных трендов, выделенных Орешкиным, снижение цен на нефть: ожидается, что к 2036 году цена черного золота будет на уровне $50 за баррель.

Многие международные институты и экспертные организации придерживаются схожего мнения - спрос на нефть будет снижаться, а на смену главному энергоносителю человечества будут постепенно приходить альтернативные виды топлива, серьезное место займут электромобили, будет расти роль возобновляемой энергетики.