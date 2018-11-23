Итоги майского указа: Путин спросит с губернаторов. LIVE

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Кроме того, в социально-экономическом прогнозе Минэка до 2036 года заложен целевой ориентир по инфляции 4%. Кардинальных изменений реального курса рубля при этом не ожидается. Средний курс доллара, по прогнозу ведомства, в 2018 году составит 61,6 рубля, в 2019 году — 63,9 рубля. Далее он будет расти и достигнет 68 рублей в 2024 году. На конце прогнозного периода доллар будет стоить 74,7 руб.
В числе основных трендов, выделенных Орешкиным, снижение цен на нефть: ожидается, что к 2036 году цена черного золота будет на уровне $50 за баррель.
Многие международные институты и экспертные организации придерживаются схожего мнения - спрос на нефть будет снижаться, а на смену главному энергоносителю человечества будут постепенно приходить альтернативные виды топлива, серьезное место займут электромобили, будет расти роль возобновляемой энергетики.
Накануне на заседании правительства РФ Минэкономразвития обнародовало прогноз развития российской экономики до 2036 года. Ранее ведомство представляло прогнозные планы до 2024 года, который станет своеобразным дедлайном для большинства задач «майского указа» президента.
«Невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году», — сказал Орешкин, но счел возможным спрогнозировать «основные тренды».
Сам Сбербанк попал под секторальные санкции США 12 сентября 2014 года. Отель «Мрия» является основной площадкой для проведения Ялтинского международного экономического форума, «главной российской платформой для демострации инвестиционных возможностей Крыма». Вместе с ним под американские ограничения 8 ноября попали крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».
Заседание Госсовета пройдет в курортном комплексе Mriya Resort & SPA — в 20 км от Ялты. Оператор «Мрии» ООО «Гарант-СВ» (принадлежит Сбербанку). В этом месяце отель попал под санкции США, связанные с присоединением Крыма к России и вооруженным конфликтом на востоке Украины.
Как уточнила пресс-служба Кремля, «заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов». Участниками заседания «будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», отметили в Кремле.
Среди целей, поставленных президентом, - двукратное снижение уровня бедности, рост численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), улучшение жилищных условий 5 млн семей в год, обеспечение темпов экономического роста выше мировых, сохранение инфляции на уровне не выше 4%, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе за счет предоставления им ипотеки со ставкой менее 8%, увеличение доли дорог регионального значения не менее чем до 50%, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и т.д.
В указе этого года сформированы национальные проекты по 12 ключевым направлениям стратегического развития, включая демографию, здравоохранение, образование, жилье, поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы и т.д.
Документ получил название «майский указ» - по аналогии с майскими указами 2012 года, которые Владимир Путин озвучил при вступлении в должность шесть лет назад.
Как ожидается, в этот раз спектр обсуждения будет существенно шире. В центре внимания - решение стратегических национальных задач и выработка конкретных мер по их реализации, в том числе на уровне регионов. Эти задачи были определены в указе президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Предыдущее заседание президиума Госсовета проходило 10 сентября на полях Восточного экономического форума. Тогда Путин с членами совета обсудили социально-экономическое развития Дальнего Востока, а по итогам президент дал поручения ряду профильных ведомств, касающихся тарифной политики, субсидирования авиаперевозок, решения демографических задач и т. п.
Государственный совет - совещательный орган власти, созданный президентским указом в 2000 году для обсуждения насущных политических вопросов страны. Во главе стоит президент, а в состав Госсовета входят спикеры обеих палат парламента, полпреды, руководители регионов и думских фракций. Для решения оперативных вопросов раз в полгода избирается президиум Госсовета, куда по решению главы государства всходят восемь представителей. В настоящее время в состав президиума входят губернаторы Челябинской, Калининградской и Тульской областей Борис Дубровский, Антон Алиханов и Андрей Дюмин, главы Бурятии и Дагестана Алексей Цыденов и Владимир Васильев, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Пермского края Максим Решетников.
Президент неоднократно обсуждал тему выполнения майского указа с правительством, а предметного обсуждения с руководителями регионов еще не было, заявил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Теперь же такая дискуссия состоится», - отметил он. «Формат обещает быть весьма интересным», - добавил представитель Кремля.
Добрый день, дорогие читатели. Члены правительства, главы регионов и президент РФ Владимир Путин сегодня съезжаются в Крым, чтобы обсудить, как решаются ключевые задачи социально-экономического развития страны, поставленные главой государства в мае. В Кремле обещают, что расширенное заседание Госсовета будет проходить в «интересном формате». Газета.Ru ведет онлайн-трансляцию из Ялты.