В Совфеде рассказали, что может помешать США победить Иран

Пушков: администрация США выглядит более уязвимой, чем правительство Ирана
Виталий Белоусов/РИА Новости

В условиях «объективно превосходящей военной мощи» Иран ведет против США «асимметричную войну», пытаясь навредить американской экономике и повысить цену на нефть до $215 за баррель. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что если Иран достигнет своих целей, это «обрушит мировые рынки» и «сильно ударит» по позициям президента США Дональда Трампа перед выборами в конгресс.

«По сути, это война за то, какая сторона нанесет другой наибольший ущерб и какая сторона сумеет дольше вести военные действия с учетом своей внутренней политики. В этом смысле администрация США выглядит более уязвимой, чем правительство Ирана, поскольку находится под давлением внутренней критики, неоправдавшегося ожидания быстрого успеха, роста цен на нефть и антивоенных настроений в Америке», — написал Пушков.

По словам сенатора, идущий конфликт является «идеальным примером и воплощением «асимметричной войны» в условиях асимметрии в военной мощи сторон». Однако, с точки зрения Пушкова, американская военная мощь не может перекрыть «политических и экономических факторов», которые действуют против США и могут в конечном счете помешать Штатам одержать победу.

В марте бизнесмен Ким Дотком написал, что Трамп проигрывает войну Ирану.

Также недавно глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что при необходимости администрация может рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться в конгресс за дополнительным финансированием. При этом в переданных конгрессу документах о боевых действиях на Ближнем Востоке администрация США оценила расходы минимум в $11,3 млрд за первые шесть дней операции в Иране.

Ранее Трамп призвал ряд стран присоединиться к операции против Ирана.

 
