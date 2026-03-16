На Украине рассказали о ситуации с электроснабжением в Запорожье

В украинском Запорожье без электроснабжения остаются более семи тысяч абонентов
В подконтрольном Киеву городе Запорожье без электроснабжения после серии взрывов остались более 7,5 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Обесточены более 7500 абонентов», — написал он.

По словам Федорова, в результате взрывов в городе также произошел пожар.

В ночь на 16 марта четыре раза сообщалось о взрывах на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 марта СМИ сообщили о том, что в украинской столице и Киевской области зафиксировали перебои с электроснабжением. Отмечалось, что проблемы с подачей электроэнергии возникли в разных районах Киева и области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине отменили рейсы шести поездов из-за повреждений ж/д инфраструктуры.

 
