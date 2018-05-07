Указ века: как Россия изменится через шесть лет

Вместо 11 отдельных майских указов, как это было в 2012 году, Владимир Путин на этот раз подписал только один указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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В общих чертах содержание документа президент уже анонсировал во время совего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Разработкой указа занимался руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Выполнять указ предстоит Дмитрию Медведеву, кандидатуру которого Владимир Путин внес на должность премьер-министра.

Правительству предстоит разработать 12 национальных программ и представить их на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию. Отметим, что в послании президента упоминалось только о 10 проектах. Речь шла о здравоохранении, образовании, демографии, жилье и городской среде, международной кооперации и экспорте, производительности труда, малом бизнесе, безопасных и качественных дорогах, экологии, а так же о цифровой экономики. Сейчас еще добавились программы по науке и культуре.

Согласно указу, выполнение всех нацпрограмм должно обеспечить к 2024 году «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира». По итогам 2017 года пятерка крупнейших экономик по паритету покупательной способности состоит из Китая, США, Индии, Японии и Германии (Россия – шестая). По номинальному ВВП пятерку образуют США, Китай, Япония, Германия и Великобритания (Россия – тринадцатая). Поскольку метод счета для конкурентной борьбы в указе президента не указан, то правительству предстоит выдавить из рейтинга «слабейшую» Германию. Задача весьма неординарная.

Не менее масштабные цели указа – улучшение качества жизни населения. Среди них уже называвшиеся президентом цели обеспечение устойчивости естественного роста населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. К 2030 году продолжительность жизни должна увеличиться до 80 лет.

Уровень бедности должен быть снижен в два раза, а улучшение жилищных условий запланирована для не менее 5 млн семей ежегодно (предполагается увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год). Эти цели как минимум гарантируют населению, что задачу догнать и перегнать Германию можно будет решить, не прибегая к моделям военной мобилизации населения.

В проекте здравоохранение предлагается ликвидировать кадровый дефицит в медорганизациях и увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза. Кроме того, в разделе нацпроекта по жилью и городской среде, указом зафиксировано, что ставка по ипотечному кредитованию должна быть менее 8%.

Но, по мнению Андрея Назарова, сопредседателя «Деловой России», для достижения жилищных целей необходимо дальнейшее снижение ставки по ипотеке до 6% не только в рамках льготных программ, но и для всех категорий граждан.

«Учитывая, что в России 80% жилья сегодня строится с привлечением средств населения также необходимо оставить возможность долевого строительства. Но при условии более жесткого контроля за компаниями, которые как и государство не испытывают заинтересованности в появлении «обманутых дольщиков». К тому же необходимо развивать альтернативные инструменты финансирования, кредитование самой отрасли не должно превышать 6-7%», - сказал Назаров.

Нацпрограмма в сфере науки предполагает попадание России в пятерку ведущих стран мира по научным исследованиям. По этому проекту будет создано не менее 15 научно-образовательных центров «на основе интеграции университетов и научно исследовательских организаций».

Не обошлось и без грандиозных инфраструктурных строек. Этот раздел не попал в перечень нацпроектов и в указе выделен отдельным пунктом. Речь идет о развитии транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг». Это строительство автодорог «Европа – Западный Китай» увеличение мощностей морских портов и увеличение грузоптока по Северному морскому пути до 80 млн тонн. А также увеличение пропускной способности БАМа и Трансиба в полтора раза.

Причем речь идет не только о строительстве дорог, но и о «гарантированным обеспечении доступной электроэнергией» всех элементов этого проекта.

Все эти программы в «приоритетном порядке» будут получать финансирование из дополнительных доходов федерального бюджета, записано в президентском указе. Об общей стоимости перечисленных мероприятий в документе не говорится.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова предупреждала, что на реализацию президентских инициатив до 2024 года потребуется около 8 трлн руб. Источники агентства Bloomberg говорили о 10 триллионах.

Один из источников финансирования – доходы от роста ВВП, полагает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. Но для этого нужно увеличение темпов роста экономики с нынешних 1,5% до 6% в год. Таковы расчёты ЦСР Алексея Кудрина, идеи которого во многом заложены в указ, напоминает аналитик. Но такой темп почти в два раза превышает среднемировой уровень в 3,5%, поэтому даже при выполнении указа в части выхода России на темпы выше мировых, этого окажется недостаточно.

«В реальности рост ВВП не превысит 2-2,3% в 2018 и последующие годы даже в оптимистичном прогнозе Минэкономразвития. Утроить темп в ближайшие годы не представляется возможным», - говорит он.

Для обеспечения финансирования мероприятий нужно кардинально повысить доходы бюджета и перераспределить расходы в пользу социальной сферы и инфраструктуры. Но для намеченных ассигнований при ограниченности экономического роста есть два пути: повышение налогов и заимствований. В целом, источники финансирования остаются пока неясными, резюмирует Гойхман.

При этом, количественные ориентиры президентом в его программе установлены только по некоторым пунктам. Других количественных ориентиров по факту нет – следовательно, каждый исполнитель может их трактовать по своему усмотрению, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский, LIFA.

«Таким образом, озвученная сумма упирается в добросовестность исполнителей и, как правило, непрямые финансовые расходы – т.е. расходы, связанные с усердием, повышением квалификации персонала и его эффективности», - добавляет он.

Замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Миронов отмечает, что в принципе указы грамотно сформулированы. Это макроэкономическая стабильность, инфляция ниже 4%, вложения в человеческий капитал, совершенствование институтов развития, которые дадут свою отдачу со временем.

«Однако это не зажжет рост экономики, будет стабильность, но стабильность как на кладбище», - считает экономист.

В прошлом году рост экономики был 1,5%, и 1% этого роста был достигнут за счет позитивных ожиданий, связанных с приходом Дональда Трампа и возможностью отмены санкций, а также крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством Крымского моста. В этом году рост вообще может быть 0,5%, прогнозирует Миронов.

По его мнению, для того, чтобы стимулировать рост, нужно принять развернутую программу по поддержке экспорта. Если не получается договориться с европейскими партнерами, возможно, нужно пытаться договориться с партнерами азиатскими или латиноамериканскими.

Что касается снижения бедности в два раза – это очень амбициозная задача, должны быть какие-то экономические расчёты, за счет чего это будет обеспечено, отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов. Если серьезно повышать доходы даже бюджетников, то это в первую очередь может быть сделано за счет печатного станка, и тут большой вопрос по поводу инфляции.

Кроме того, снижение уровня бедности такими темпами предполагает быстрый экономический рост, а реального быстрого роста у нас пока особо не видно, рассуждает Смирнов. По словам эксперта, в указе есть и совершенно безграмотная вещь – повышение рождаемости.

«У нас сейчас идет снижение рождаемости и какие бы пособия вы сейчас не назначали в пределах разумного, это не повлияет на рождаемость принципиально, так как сейчас в детородный возраст вступило поколение, которое было рождено в 1990-е гг., когда был большой демографический спад. И как это сделать? Привлекать мигрантов?»,

- вопрошает Смирнов.

Поэтому, продолжает эксперт, если вдруг повысится рождаемость, то это будет фактором, тормозящим снижение уровня бедности, потому что на уровень прожиточного минимума многодетные семьи вывести сложно.

Детали по каждому из пунктов указа предстоит определить новому правительству до 1 октября 2018 года. Кроме того, к этому сроку ему поручено утвердить основные направления своей деятельности и прогноз социально-экономического развития до 2024 года.