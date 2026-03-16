Британия перевела корабль в состояние повышенной готовности на случай ЧП в Средиземноморье

Великобритания перевела вспомогательный десантный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на минобороны королевства.

Отмечается, что в настоящее время на борту корабля проходят учения. В ведомстве заявили, что подготовка судна является превентивной мерой, на случай, если потребуется оказание помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье.

10 марта Sky News сообщал, что Великобритания планирует направить в Средиземное море еще один военный корабль — RFA Lyme Bay — на фоне удара беспилотника по базе военно-воздушных сил королевства «Акротири» на Кипре.

2 марта глава минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что база британских военно-воздушных сил на Кипре была атакована беспилотниками. Это произошло на фоне операции США и Израиля против Ирана.

На следующий день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направляет вертолеты и корабль HMS Dragon для укрепления безопасности на своей военной базе на острове.

Ранее в МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну.