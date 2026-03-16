Россиянам объяснили, какое наказание грозит за хранение велосипеда или коляски в подъезде

Юрист Русяев: штраф может грозить за хранение велосипеда или коляски в подъезде

За хранение велосипедов, колясок и самокатов в подъезде россиянам может грозить штраф в размере до 15 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, правила противопожарного режима запрещают жильцам загромождать эвакуационные пути и выходы, к которым относятся проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки и марши. Юрист подчеркнул, что оставленные предметы могут стать препятствием при эвакуации, даже если кажется, что они никому не мешают.

«В этом случае накажут по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Она предусматривает предупреждение либо штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей», — сказал Русяев.

Эксперт добавил, что легализовать хранение личных вещей в тамбуре или подъезде не получится даже в том случае, если получить согласие на это всех собственников дома.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого разъяснил правила размещения личных вещей в подъездах многоквартирных домов. Он напомнил, что согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, лестничные площадки, коридоры, лифты, подвалы и чердаки являются общим долевым имуществом всех собственников. Размещать личные вещи в подъездах, по его словам, можно только с согласия всех собственников.

