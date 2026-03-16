Названы последствия сокращенного рабочего дня у женщин по пятницам

Если в России введут сокращенный рабочий день для женщин по пятницам, работодатели в них будут менее заинтересованы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Альбина Дышекова.

В Госдуме 6 марта выступили с инициативой уменьшить для женщин продолжительность рабочего дня по пятницам на два часа, не снижая при этом уровень оплаты труда. Авторы предложения считают, что такая мера даст россиянкам больше времени на отдых и общение с близкими. Уточняется, что соответствующее обращение уже направили в Министерство труда.

По словам Дышековой, предложенная инициатива опирается на реализацию государственной политики поддержки семьи, материнства и стимулирования рождаемости. Экономист уточнила, что основной фокус в предлагаемой норме делается на необходимости сохранения заработной платы. Однако, сохранение зарплаты при сокращении рабочего дня приведет к увеличению стоимости часа работы для работодателя, предупредила Дашекова. Соответственно, потребуются дополнительные бюджетные ассигнования для финансирования предложенной меры, констатировала эксперт. Она считает, что данная инициатива в настоящее время скорее может стать началом дискуссий о более гибких формах занятости для всех работников, а не принятием этого закона.

«Введение предлагаемой инициативы может создать неоднозначную ситуацию на рынке труда для женщин. Так, разделение на профессии мужские и женские может усугубиться. Женщины на рынке труда могут стать менее привлекательными для работодателей, так как сохранение зарплаты при сокращенном рабочем дне потребует от работодателя дополнительных расходов. Сокращение рабочего дня на два часа также предполагает решение вопроса о перераспределении обязанностей между сотрудниками или увеличения нагрузки на остальных работников, в противном случае, эффективность работы снизится», — отметила Дашекова.

По ее словам, в этом случае возникнет необходимость сменного графика работы, что повлечет за собой рост административных расходов и снизит эффективность управления ресурсами компании. В результате всех этих нововведений, компании начнут процессы оптимизации трудовых ресурсов и коснуться они, в первую очередь, женщин, посетовала Дашекова.

Она считает, что снижение стресса у женщины за счет улучшения семейных отношений может привести к росту производительности труда в долгосрочной перспективе. Однако здесь необходим комплексный подход, который предполагает учет индивидуальных особенностей всех сотрудников, отказ от создания гендерных привилегий и минимизацию всех сопутствующих угроз, уверена Дашекова.

Введение новой нормы о сокращенном рабочем дне для женщин у эксперта вызввает сомнения с точки зрения равноправия полов. По мнению экономиста, данная инициатива может столкнуться с юридическими препятствиями и правовыми ограничениями.

«Многие мужчины принимают активное участие в семейной жизни и воспитании детей и также были бы рады сокращенному рабочему дню. Подобная мера демонстрирует, что домашние дела и забота о семье – это исключительная прерогатива женщины. В современных же условиях необходимо создавать условия для равномерного распределения семейных обязанностей и участия каждого родителя в воспитании детей», — заключила Дашекова.

