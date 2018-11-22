Дешевое будущее России: как будут падать цены на нефть

В течение ближайших 20 лет России предстоит научиться жить при низких ценах на нефть. К 2036 году цена черного золота будет на уровне $50 за баррель. Такие параметры закладывает Минэкономразвития в свой долгосрочной прогноз социально-экономического развития России, который обсуждался на заседании правительства 22 ноября.

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«Прогноз, который подготовило министерство экономического развития разработан на основе ожидаемых тенденций в мировой экономке на товарных и финансовых рынках», — отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Горизонт планирования» исключительно длинный, но к нему нужно относиться серьезно и внимательно, добавил он.

Главное, заметил премьер, чтобы сегодняшние представления о будущем не вызывали такие же эмоции, как те, что были заложены в программу КПСС, принятую 22 съездом. «В 2036 году будет интересно посмотреть, что мы думали о будущем в 2018 году», — добавил Медведев.

По данным ведомства, среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году вырастет до $69,6 с $53 за баррель в 2017 году. Однако уже к 2024 году может вновь снизится до $53,5 за баррель. В 2025-2030 гг. нефтяные цены будут находиться на уровне $50 за баррель, отметил министр экономического развития Максим Орешкин. По данным на 16:00 мск, нефть на Лондонской бирже торговалась на уровне $63,2.

Аналитики согласны, что ослабление нефтяного рынка может начаться после 2025 года. До этого времени по данным многих международных агентств и исследовательских институтов, мировой спрос на нефть будет стабильно расти, в дальнейшей перспективе данные темпы роста перейдут к планомерному замедлению и уже в 2030 г. могут снизиться до годовых уровней прироста в 0,25-0,4 млн б/с, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Данное снижение будет диктоваться масштабными изменениями в технологической парадигме мира. Сейчас гегемония таких источников энергии как нефть, газ и уголь является бесспорной в виду сравнительной слабости альтернативных источников энергии (АИЭ).

Однако с реализацией каскадного научного прорыва в сфере аккумуляторных источников энергии мир, вероятно, охватит новая «лихорадка» высокотехнологичной электрификации всех отраслей транспорта, отмечает аналитик.

Пик мирового спроса на нефть может быть достигнут к 2040 году – существенная доля нефтяного сырья будет потребляться отраслями нефтехимической промышленности, затем скорее всего спрос на нефть начнет медленно снижаться под давлением со стороны более активного развития АИЭ.

С другой стороны, прогнозы цен на нефть – самые неблагодарные из всех видов прогнозов, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Согласно исследованиям Высшей школы экономики, расхождение только краткосрочных, в пределах трех лет, прогнозов наиболее уважаемых источников с реальностью составляло в последние 10 лет 30%. По мере удлинения горизонта прогнозирования фундаментальная ошибка выходит в параболический рост и достигает 100% изменения. Очевидно также, что цена нефти для экономики РФ слишком важна, чтобы от нее отмахнуться, вот и получается, что мы вынуждены постоянно строить наши прогнозы на кофейной гуще, констатирует эксперт.

В социально-экономическом прогнозе Минэка до 2036 года заложен целевой ориентир по инфляции 4%. Кардинальных изменений реального курса рубля при этом не ожидается.

«Что касается курса, здесь мы не ожидаем каких-то кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля. Исходя из более или менее стабильной динамики, определенного укрепления небольшого реального курса рубля на всей раскладке горизонта», — сказал Орешкин.

Средний курс доллара, по прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году составит 61,6 рубля, в 2019 году — 63,9 рубля. Далее он будет расти и достигнет 68 рублей в 2024 году. На конце прогнозного периода доллар будет стоить 74,7 руб.

От давления со стороны США мы будем зависеть все меньше, как и весь мир будет все быстрее слезать с долларовой иглы, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. В результате естественным путём облегчится давление на рубль, и станет проще использовать российскую валюту в международных расчётах наравне с национальными валютами других стран, добавляет аналитик.

Еще один важный момент, который отмечается в прогнозе — это демография.

«Мы сейчас находимся в непростом периоде с понижающим давлением на экономическую активность населения в ближайшие годы. После 2024 года экономическое население будет расти. Это будет следствием и роста продолжительности активной жизни, и тех демографических вводных, которые мы сейчас имеем, связанных с активным ростом рождаемости, который наблюдался с 2000 года», — подчеркнул министр.

По словам Орешкина, будет меняться и структура рабочей силы — вырастет молодое поколение. Количество людей в возрасте от 15 до 25 лет увеличится с 16 млн до 20 млн человек. Кроме того, за рассматриваемый период на 7 млн человек вырастет численность граждан старше 50 лет.

При этом число граждан трудоспособного возраста — от 25 до 50 лет — к этому времени может существенно снизиться. Причина в той демографической волне, которая идет с 1990-х гг., когда в стране был серьезный спад рождаемости.

«Третий тренд связан с динамикой производительности труда. Напомню, что в рамках среднесрочного прогноза мы ожидаем существенного повышения темпов роста производительности, которые позволят российской экономике выйти на темпы роста выше 3%, выше среде-мировых уровней», — добавил Орешкин.

Повышение производительности труда, по словам министра, связан, в том числе, с ожиданиями по увеличению инвестиционной активности в экономике и ее роста свыше 25% ВВП, а также за счет внедрения цифровых технологий.

Однако за пределами 2024 года ожидается, что темпы роста производительности труда будут замедляться по причине отставания России по этому показателю от развитых стран.

В целом же замедление роста производительности труда и улучшение демографической ситуации после 2024 года обеспечат стабильный рост экономики в пределах чуть выше 3% ВВП.

«Серьезно будет меняться структура экономики. Мы увидим серьезное увеличение доли услуг, экспорт и импорт услуг в структуре ВВП вырастет в полтора раза»,

— сказал Орешкин. При этом Минэкономразвития ожидает серьезного изменения структуры экономики: увеличение в полтора раза доли услуг и снижения доли сырьевых товаров в экспорте вдвое.

«Понятно, что в российской экономике, как с точки зрения выпуска, так и с точки зрения инвестиций ТЭК — он большой, поэтому расти он сильно не может с точки зрения глобальных тенденций, с точки зрения внутренних моментов, связанных с развитием этой отрасли внутри экономики, это во многом будет влиять на снижение его доли и во многом будет влиять на общие темпы экономического роста», — пояснил министр, добавив, что в таких условиях остальные отрасли должны будут расти на 4-5% в год.

В прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития заложило рост ВВП РФ на 1,8% в 2018 году, на 1,3% в 2019 году и на 2% в 2020 году. На 2021 год показатель запланирован на уровне 3,1%, на 2022 — 3,2%, на 2023-2024 — 3,3%.

Министр добавил, что пока Минэкономразвития не пересматривает среднесрочный прогноз, хотя некоторые параметры уже можно было бы уточнить. Работу над изменениями прогноза можно будет начать в начале 2019 года, когда появятся первые итоги года, считает министр.