Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Видео его общения с журналистами опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Трамп добавил, что если сделка не будет заключена, то Вашингтону придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он журналистам.

Американский лидер добавил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры, однако приоритетом США остается ситуация на Ближнем Востоке. Президент отметил, что после завершения военной операции в Иране внимание Белого дома будет переключено на Кубу.

До этого Трамп пригрозил Кубе «недружественным переворотом». Он сообщал, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.

В феврале президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости ограничений США в адрес Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой.

 
