Рабинович: обещания властей Украины похожи на сказку про Буратино

Украинские власти довели экономику страны до катастрофического положения, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной Рады от «Оппозицонного блока» Вадим Рабинович.

«У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство — катастрофа, тяжелая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа»,

— заявил нардеп.

Реклама

Власти страны, добавил Рабинович, дают разнообразные обещания народу — но эти слова похожи на «аферы кота Базилио и лисы Алисы из «Буратино». Основная проблема Украины – в отсутствии четкого плана развития, подчеркнул он.

«Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите — они не знают», – посетовал парламентарий.

Рабинович добавил, что Украина могла бы победить во всемирном конкурсе по «откармливанию правительства», ведь именно это «получается» сейчас в стране. При этом у Украины есть солидный потенциал, отметил депутат, ведь «любая другая страна в такой ситуации давно бы уже лопнула».

Украинцы же каким-то образом умудряются «смотреть и терпеть» происходящий в стране развал, подытожил Рабинович.

Вадим Рабинович уже не в первый раз выступает с критикой ситуации на Украине. В конце октября он уже заявлял, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации, передает ФАН.

По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд. Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов.

Подчеркнув, что в это время у «этих ста человек» украинской элиты будут расти зарплаты и их доходы будут «космическими какими-то». Рабинович с негодованием отметил, что недавнее резкое увеличение тарифов на газ также было сделано намеренно, а Киев объяснил это необходимостью получить новый транш от МВФ.

Рабинович предлагал весьма радикальные «решения проблемы». Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд. Он выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт – по его мнению, единственный способ спасти страну от гибели.

Кроме того, Рабинович критикует и ситуацию с правами человека на Украине. Как сообщает НСН, в ходе своего визита во Францию украинский нардеп отметил «глубокий шок» французских сенаторов по поводу свободы прессы на родине Рабиновича.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине», – отметил Рабинович.

По его словам, он никогда и подумать не мог, что на Украине людей могут лишать права смотреть интересные им телеканалы, поскольку властям не нравится, что говорят на этих каналах.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко признал, что Украина является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Украинский глава также признал вину украинских властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.