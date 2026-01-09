Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

ВСУ обстреляли Белгород ракетами

Гладков: при ракетном ударе по Белгороду поврежден объект инфраструктуры
Таисия Лисковец/РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, жители города не пострадали.

«Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», — сообщил глава региона.

Чиновник добавил, что оперативные службы начали ликвидировать последствия.

Гладков опубликовал пост об атаке на город в 0:25. Около полуночи он написал, что в Белгороде и Белгородском округе действует режим ракетной опасности. Он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя сигнала.

Прошлый ракетный удар по городу произошел 2 января. В результате обстрела выбило окна в 40 квартирах трех многоэтажек и частном доме. У одного коммерческого объекта были повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, осколки посекли семь машин. При атаке пострадали три женщины.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581515_rnd_7",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+