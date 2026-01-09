ВСУ обстреляли Белгород ракетами

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, жители города не пострадали.

«Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», — сообщил глава региона.

Чиновник добавил, что оперативные службы начали ликвидировать последствия.

Гладков опубликовал пост об атаке на город в 0:25. Около полуночи он написал, что в Белгороде и Белгородском округе действует режим ракетной опасности. Он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя сигнала.

Прошлый ракетный удар по городу произошел 2 января. В результате обстрела выбило окна в 40 квартирах трех многоэтажек и частном доме. У одного коммерческого объекта были повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, осколки посекли семь машин. При атаке пострадали три женщины.

