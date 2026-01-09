Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Непогода обесточила семь районов Орловской области

Губернатор Клычков: в 7 районах Орловской области проблемы с электроснабжением
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В семи районах Орловской области есть отключения света из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Чиновник рассказал, что в регионе мокрый снег, дождь и переход от минусовых к плюсовым температурам. Это привело к проблемам с электроснабжением и на дорогах.

«Работает 51 аварийная бригада. Для обеспечения безопасности на дорогах задействовано 507 единиц техники», — написал глава области.

Он отметил, что последствия непогоды устраняют все аварийные бригады региона.

До этого в Саратовской области из-за плохой погоды временно ограничили движение маршрутного транспорта на нескольких участках федеральных трасс. Меры действуют с 22:00 8 января. В Саратовской области, по данным сервиса Яндекс Погода, гололедица, налипание снега и сильный ветер с порывами 15-17 м/с, а в пятницу, 9 января, ожидается снегопад.

Ранее в Татарстане ввели план «Буран».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581473_rnd_7",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+