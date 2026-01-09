Непогода обесточила семь районов Орловской области

В семи районах Орловской области есть отключения света из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Чиновник рассказал, что в регионе мокрый снег, дождь и переход от минусовых к плюсовым температурам. Это привело к проблемам с электроснабжением и на дорогах.

«Работает 51 аварийная бригада. Для обеспечения безопасности на дорогах задействовано 507 единиц техники», — написал глава области.

Он отметил, что последствия непогоды устраняют все аварийные бригады региона.

До этого в Саратовской области из-за плохой погоды временно ограничили движение маршрутного транспорта на нескольких участках федеральных трасс. Меры действуют с 22:00 8 января. В Саратовской области, по данным сервиса Яндекс Погода, гололедица, налипание снега и сильный ветер с порывами 15-17 м/с, а в пятницу, 9 января, ожидается снегопад.

Ранее в Татарстане ввели план «Буран».