Трамп призвал Европу «взяться за голову» в плане увеличения военных расходов

Европе нужно «взяться за ум» в вопросе увеличения военных расходов. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они взялись за ум», — сказал он.

По словам Трампа, именно он добился того, чтобы европейские страны начали тратить большую часть ВВП на взносы в НАТО.

«Но если вы посмотрите на НАТО, то я могу сказать вам: Россия вообще не волнуется по поводу других стран, кроме нас», — заключил американский президент.

NYT отмечает, что На протяжении всего интервью Трамп полагался на Натали Харп — помощницу, которую он называет «ИИ», потому что она ищет информацию в интернете и доставляет документы по его просьбе. Она помогла ему раздать несколько наглядных пособий, в том числе одно под названием «Трамп в TikTok», подчеркивающее популярность президента на этой платформе.

До этого европейский дипломат заявил газете Politico, что страны Европы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом из-за Гренландии.

Ранее в США назвали пять стадий скорби стран ЕС из-за Трампа.