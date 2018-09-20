Удар под дых: Трамп ужесточил санкции. LIVE

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под санкции.