Удар под дых: Трамп ужесточил санкции. LIVE

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Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия «предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций», пишет ТАСС.
Таким образом, госсекретарь и министр финансов получили дополнительные полномочия по введению санкций в рамках двух законов. Речь идет о законе «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также Акте о поддержке свободы на Украине.
Письмо Трамп отправил спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената, вице-президенту США Майклу Пенсу.
Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под санкции.
«Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями <...> министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам [федерального правительства] распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций», - говорится в тексте послания от имени Трампа.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Президент США Дональд Трамп в четверг 20 сентября подписал указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.