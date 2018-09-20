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Удар под дых: Трамп ужесточил санкции. LIVE

Трамп подписал указ об ужесточении режима санкций США против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. В частности, речь идет о блокировании собственности и активов и запрете на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:10

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия «предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций», пишет ТАСС.

19:00

Таким образом, госсекретарь и министр финансов получили дополнительные полномочия по введению санкций в рамках двух законов. Речь идет о законе «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также Акте о поддержке свободы на Украине.

18:53

Письмо Трамп отправил спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената, вице-президенту США Майклу Пенсу.

18:47

Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под санкции.

18:39

«Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями <...> министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам [федерального правительства] распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций», - говорится в тексте послания от имени Трампа.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели. Президент США Дональд Трамп в четверг 20 сентября подписал указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.